Overath. Ein tankender Kunde hat an der Kasse der Tankstelle nicht nur gezahlt, sondern auch wieder Geld mitgenommen. Der Mann fuhr mit einem schwarzen Pkw am letzten Sonntagnachmittag auf das Tankstellengelände an der Kölner Straße und tankte für 17 Euro. Die wollte er dann an der Kasse mit einem 20 Euro Schein bezahlen. Doch als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, zog der Mann plötzlich eine Pistole aus der Jacke, hielt sie der 22-Jährigen vor und forderte das Geld aus der Kasse.

Weil die Frau ihm zu langsam war, ging er um den Tresen und bediente sich selber. Bevor er mit ein paar hundert Euro flüchtete, forderte er auch noch das Handy der Mitarbeiterin. Dann stieg er in den schwarzen Pkw und verschwand in Richtung Vilkerath.

Das Kölner Kennzeichen des Pkw war zuvor gestohlen worden. Die Angestellte beschreibt den Täter als circa 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hatte eine Vollglatze und einen 3 Tage Bart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke, auch die restliche Kleidung war insgesamt dunkel.

Der Pkw könnte ein Audi 100 oder ein Mercedes Benz W124 gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden.