13-jähriges Talent verpasst Turniersieg und muss von Sanitätern behandelt werden.

Burscheid. Seinen 13. Rurauen-Cup veranstaltete jetzt der Jülicher Judoclub s. Dieses Turnier wird aufgrund seiner Größe an zwei Tagen ausgetragen und lockte in diesem Jahr rund 450 Judoka an den Austragungsort.

Die Burscheider Turngemeinde schickte drei Kämpfer der Altersklasse U15 ins Rennen. Neben der 13-jährigen Maja Halfmann traten die gleichaltrigen Yendrik Zyball und Nemanja Dommes in Jülich an.

In der weiblichen Konkurrenz dominierte Halfmann ihre Kämpfe in der starken Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Sie konnte alle ihre Gegnerinnen jeweils vor Ablauf der Zeit mit der höchsten Wertung, einem Ippon, besiegen. Ohne eine einzige Gegenwertung zog sie ins Finale ein. In einem ausgeglichenen Kampf stürzte die Burscheiderin nach kurzer Zeit so unglücklich, dass der Kampfrichter die Begegnung zugunsten der Gegnerin beendete. Halfmann wurde zur Behandlung an die Sanitäter übergeben. Beim Empfang der Silbermedaille konnte sie jedoch bereits wieder lächeln.

Anschließend mussten sich die männlichen Vertreter der BTG der harten Konkurrenz stellen. Beide Jungs unterlagen in ihren ersten Begegnungen. Um die Chance auf Platz drei noch zu wahren, musste ein Sieg in der Trostrunde her.

Die männlichen Teilnehmer fuhren ohne Medaille nach Hause

Dommes verspielte diese und schied nach zwei Niederlagen aus dem Turnier aus. Zyball siegte in seinem zweiten Kampf mit einer Umdrehtechnik im Bodenkampf und anschließendem Haltegriff.

Da er die nächste Begegnung allerdings verlor, fuhr auch er ohne Medaille nach Hause.