Das Frauen-Zimmer hat einen WenDo-Kursus für Mädchen ab zwölf Jahren zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung organisiert.

Burscheid. In Zuammenarbeit mit dem Jugendzentrum Megafon organisiert das Burscheider Frauen-Zimmer (eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Rheinisch-Bergischen Kreis) einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mädchen ab zwölf Jahren. Der Kurs vermittelt verschiedene Strategien, um mit peinlichen, unangenehmen und bedrohlichen Situationen umzugehen.

Und damit ist das Thema angesicht immer mehr Meldungen über mutmaßlichen Missbrauch und Vergewaltigung durch renommierte Schauspieler, Regisseure und Politiker an Frauen in diesen Tagen aktueller denn je. Laut Anja Haussels, Diplom-Sozialpädagogin im Team des Frauen-Zimmers, können Mädchen schon sehr früh lernen, „eine ganz klare Haltung zu vertreten“. „Es geht schon mit blöden Sprüchen von Jungen im Bus oder auf dem Schulhof los“, erklärt sie. Beispielsweise, wenn sie über die Figur des Mädchens abfällige Bemerkungen machten. „Das kann schon in der Grundschule beginnen. Zumeist sind es aber dann noch andere Formen der Belästigung, über die wir in unseren Sprechstunden reden.“ Die Beratungen im Frauen-Zimmer können junge Frauen erst ab dem 14. Lebensjahr in Anspruch nehmen.

Durch Sex und Gewalt im Internet werden schon die Jüngsten geprägt

Nicht einfacher geworden sei die Problematik durch das Internet. Und insbesondere dadurch, dass schon Kinder oftmals uneingeschränkt an Inhalte von Sex-Seiten kommen. „Es gibt viele Jungen, die pornosüchtig sind.“ Besonders problematisch sei, dass dabei ein Verhaltensbild aufgenommen werde, dass zwar nicht real sei, von einem jungen Menschen oder gar Kind aber als wirklich eingestuft werde. „Es führt zu einem Selbstverständnis.“ Und das könne in der täglichen Lebenswelt fatale Folgen haben. „Es ist aber auch für Jungen und jugendliche Männer ein Drama.“

Damit Mädchen schon früh lernen können, wie sie sich in beengenden Situationen verhalten können, kommt am 18. November die WenDo-Trainerin Petra Berg nach Burscheid ins Megafon. WenDo ist kein Kampfsport, dient zwar sehr wohl der Selbstverteidigung, setzt aber zuvor auf Selbstbehauptung. „Es geht um einen innere Stärkung“, erklärt Petra Berg, die schon seit 25 Jahren WenDo-Kurse gibt. WenDo ermutige, stärke, mache selbstbewusst und sei nicht schwer zu lernen. Am Ende des Kurses sollen die Mädchen in der Lage sein, „ihr Nein-Gefühl nach außen zu zeigen“.

Schon wenn junge Frauen beispielsweise in einem Bus unangenehm angequatscht würden, sollten sie den Platz wechseln. Dabei gehe es nicht um Flucht oder ein Signal an den Belästiger. „Es geht darum, solch eine Situation anders wahrzunehmen.“ Nicht passiv zu bleiben, wie es beispielsweise in der Erziehung oder durch gesellschaftliche Rollenbilder vorgegeben sei.