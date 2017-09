Klavierreihe des Kulturvereins startet am 7. Oktober im Badehaus.

Burscheid. Der Kulturverein Burscheid eröffnet die Klavierreihe mit seiner ersten ABO-Veranstaltung im Badehaus am 7. Oktober um 19.30 Uhr mit Armin Fischer und Kabarett am Piano ‘Lust auf Meer’. Für diese Veranstaltung gibt es noch einige Restkarten.

Am Samstag, 14. Oktober, präsentieren die Verantwortlichen des Kulturvereins die junge griechische Pianistin Agapi Triantafyllidi um 19.30 Uhr mit einem Klavierabend. Agapi Triantafyllidi hat unter anderem an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln unter Professor Pavel Gililov studiert. Preisgekrönt wurde Sie unter anderem bei J.N. Hummel International Piano Competition, dem Karlrobert-Kreiten Wettbewerb in Köln und im Chopin-Wettbewerb in Moskau. In Burscheid wird sie in ihrem Programm klassische und romantische Klavierliteratur unter anderem von Mozart, Liszt und Chopin präsentieren.

Tango-Musik aus aller Welt im Burscheider Badehaus

Am Sonntag, 22. Oktober, kommt das Damen-Quintett Tango de Minas um 18 Uhr ins Kulturbadehaus und präsentiert Tango-Musik aus aller Welt. Die aus Argentinien stammende Sängerin sorgt für Authentizität. Die Gruppe spielt argentinischen, finnischen, türkischen und französischen Tango. Die fünf „Powerfrauen“ sind Claudia Glocksin (Klavier/Leitung), Johanna Stein (Cello), Ursula Cuesta (Gesang), Gaby Jüttner (Schalgzeug) und Miriam Neuhaus (Saxophon). Sie wollen ihre Zuhörer mitnehmen auf eine Entdeckungsreise zwischen den verschiedenen Kulturen.

Die Karten kosten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Die Karten für alle Termine sind an allen Vorverkaufsstellen erhältlich außerdem können sie online erworben werden. Red

www.remscheid-live.de