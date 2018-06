Die Arbeiten stehen auch in der Pastor-Löh-Straße an.

Burscheid. Auf Burscheider Stadtgebiet werden in diesem Jahr verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt, die, je nach Grad der Verschmutzung, Zerstörung oder baulicher Gegebenheiten, in drei unterschiedlichen Arbeitsmethoden verwirklicht werden. Folgende Methoden gibt es: Geschlossene Kanalsanierung (für Haltungen und Schächte), Geschlossene Leitungssanierung (Inklusive Revisionsschacht auf Privatgrundstück) und die offene Leitungssanierung im Straßenbereich.

Großräumige Tiefbauarbeiten sind laut Technische Werke Burscheid (TWB) nicht nicht geplant. In offener Bauweise würden lediglich partielle Schäden durch Kopflöcher im öffentlichen Straßenraum repariert. Der größte Teil der Kanalschäden werde in geschlossener Bauweise saniert.

Reinigung der Kanäle ab dem kommenden Mittwoch

Am kommenden Mittwoch starten jetzt auch Kanalarbeiten in der Luisenhöhe und in der Pastor-Löh-Straße – erstmal mit den Reinigungsarbeiten. Durch die beengten Straßenverhältnisse werde es zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Diese würden durch die Standzeiten von Spülfahrzeugen an Kontrollschächten allerdings nur maximal eine halbe Stunde betragen. Deshalb kommt es in folgenden Straßen zu Einschränkungen: Luisenhöhe 1 bis 10 und Pastor-Löh-Straße 56 bis 78. Die Kanalreinigungsarbeiten starten am Mittwoch und werden im Auftrag der TWB von der Firma Umwelttechnik & Wasserbau aus Gelsenkirchen und deren Nachunternehmer ausgeführt.

Für die Kanalsanierungsarbeiten im oben beschriebenen Ortsteil sind drei Monate angesetzt. Zum weiteren Arbeitsablauf und zu möglichen Einschränkungen werden die Anlieger und Einwohner rechtzeitig informiert und somit auf dem Laufenden gehalten, heißt es in der Mitteilung der TWB. Es werde jederzeit die Zufahrt zu den privaten Grundstücken möglich sein. Für die Anlieger entstünden aufgrund der Kanalsanierungsarbeiten keine Kosten.

Auskünfte erteilen die TWB unter Tel.efon 7878 408. Red