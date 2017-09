Beim TV Korschenbroich siegt die Mannschaft von Frank Lorenzet verdient mit 29:22.

Leichlingen. Von den Leichlinger Drittligahandballern und ihrem Trainer Frank Lorenzet ist am Samstagabend eine schwere Last abgefallen. Nach der Pleite gegen den Aufsteiger SG Menden Sauerland Wölfe siegte der LTV am Samstagabend beim TV Korschenbroich nach ansprechender Leistung verdient mit 29:22 (14:13) und vermied damit eine erneute Blamage und den damit verbundenen Absturz in die untere Tabellenregion.

In der Anfangsphase waren beiden Mannschaften gleichwertig. Korschenbroich überraschte in der Defensive mit einer offensiven 3:2:1-Formation und im Angriff mit dem siebten Feldspieler. Darauf mussten sich die Leichlinger zunächst einstellen. Der Gastgeber ging mit 2:0 in Führung und behauptete den Vorsprung bis zum 11:9 (20.). Nach und nach bekamen die Leichlinger die Partie in den Griff, vor allem weil sich die Abwehr steigerte und die Trefferquote stieg.

Zur Pause lag der LTV bereits knapp vorne, nach dem Seitenwechsel wurde der Gast dann seiner Favoritenrolle gerecht. Korschenbroich gelang noch der 15:15-Ausgleich, anschließend setzten sich die Leichlinger über 18:16 (41.) bis auf 23:18 (47.) vorentscheidend ab und brachten den Sieg souverän ins Ziel.

„Nach der Heimniederlage gegen Menden sind wir demütig genug, jeden Erfolg entsprechend zu feiern und zu würdigen. Nun haben wir zwei Wochen Zeit, uns auf das Derby gegen Longerich vorzubereiten“, so Lorenzet.

LTV: Stecken, Schlemminger, Bungart; Kreckler (6/2), M. Schulz (5), Hansen (5), Novickis (4/2), Rachow (3), Munkel (3), Menzlaff (2), Hertlein (1), Lange, Feuchtmann-Perez,