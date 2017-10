Leichlinger Handballer spielen morgen Abend gegen den Tabellenzweiten Krefeld.

Leichlingen. Zum Verfolgerduell haben die Leichlinger Drittligahandballer am Samstag (19 Uhr) den Tabellenzweiten HSG Krefeld im Ostermann-Forum zu Gast. Die Eagles sind die Mannschaft, die sich vor der Saison mit acht Neuzugängen wohl am kräftigsten verstärkt hat. Unter anderem kamen Jens Reinarz und Simon Ciupinski vom VfL Eintracht Hagen sowie Henrik Schiffmann, Michel Mantsch und Max Zimmermann vom TV Korschenbroich.

Entsprechend hoch sind die Ziele der Krefelder gesteckt. Hinter dem TuS Ferndorf gehört man zusammen mit dem TSV Bayer Dormagen zu den Meisterschaftsfavoriten. Bislang wurden man diesem Anspruch gerecht, auch wenn es bereits eine Niederlage gegen Ferndorf und eine eher überraschende Pleite beim TSV GWD Minden II gab.

Gerne erinnert man sich bei den Leichlinger an die vergangenen drei Spiele gegen die HSG, die der LTV alle für sich entscheiden konnte. Die Karten sind aber diesmal völlig neu gemischt. Laut LTV-Trainer Frank Lorenzet werden in dieser Partie Kleinigkeiten den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben. Seine Mannschaft sieht der Coach nicht in der Favoritenrolle aber auf Augenhöhe mit dem Gegner.