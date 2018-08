Journalistenverein gibt ein neues Buch über die Entwicklung der Medien im Bergischen Land heraus.

Bergisches Land. Der Bergische Journalistenverein (BJV) hat im Gästehaus der Bergischen Universität das Buch „Die Bergischen Medien“ vorgestellt. Auf der Basis einer Bachelor-Arbeit von Mareike Manthey hat Michael Kroemer – vormaliger BJV-Vorsitzender und Pressesprecher der Bergischen Uni – Gast-Beiträge und Interviews koordiniert.

Mareike Manthey widmete 2016 ihre mit „Sehr gut“ benotete Bachelor-Arbeit „Entwicklung der NRW-Lokalzeitungen“ an der Westfälischen Hochschule der Thematik, betreut von Prof. Christine Fackiner. Damit war ein wesentlicher Kernbeitrag für das neue Buch gegeben, das im Bergischen Städtedreieck lange erwartet worden war.

„Seit Jahren besteht schon das Bedürfnis nach einer Fortschreibung des Buches ‘Bergische Presse nach 1945 – Konzentration im Zeitungswesen; Herausforderung an den Lokaljournalismus’,“ sagte BJV-Vorsitzender Wilhelm Hölzer bei der Begrüßung. 1979 hatte der BJV ein Manuskript von Martin Stadtler als Buch herausgegeben; Stadtler machte daraus seine Magisterarbeit an der Universität Münster (Kommunikationswissenschaft und Publizistik). Stadtler überarbeitete und aktualisierte sein damaliges Manuskript, während sich in den Augen Hölzers mehrere „Glücksfälle“ ereigneten, darunter die Bereitschaft von Michael Kroemer mitzuarbeiten.

Der langjährige Bundes- und Regionalvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes und Pressesprecher der Bergischen Universität übernahm die Koordination und gewann sowohl Autoren als auch Interview-Partner, darunter Bernhard Boll, den Senior-Verleger des Remscheider General-Anzeiger (RGA), und Dr. Wolfgang Pütz, seinen Vorgänger. Bernhard Boll: „Wir haben eine reiche Medienlandschaft.“ Während der heute in Ruhestand lebende Chefredakteur des RGA, Hanskarl Willms, aus journalistischer Sicht auf die Vergangenheit blickt, geht Altverleger Dr. Wolfgang Pütz im Buch auf wirtschaftliche Aspekte ein – aber auch auf das Verhältnis zwischen Zeitung und Lesern. „Die Zeitung-Leser-Bindung ist essenziell für die Zeitung,“ sagte er. Und die lokale Nachricht sei „das höch-ste Gut“ – ein Gut, das ich nur über die Redaktionen bekomme.

Die Herausgeber stellen heraus, dass sich in fast 40 Jahren sehr viel verändert habe auch im Bergischen: Es gebe neue Medien, neue journalistische Verbreitungswege, neue Organisationsformen, Digitalisierung, weitere Konzentrationsprozesse. Insofern werfe das Buch mit aktuellen Strukturen auch einen reflektierenden Blick auf die bergische Medienlandschaft von heute.

Der Volksbote ist eine der ältesten Zeitungen im Bergischen Land

Als eine der ältesten Zeitungen im Bergischen Land darf der Bergische Volksbote, inzwischen im 157. Erscheinungsjahr, nicht unerwähnt bleiben. Unsere Burscheider Zeitung stellt sich in gleicher Weise wie größere Zeitungen dem digitalen Wandel, ohne dabei das gedruckte Produkt zu schmälern. Die solide Nachricht, gründlich recherchiert, zum Leser zu bringen, ist und bleibt die Königsdisziplin – frei nach der Aufgabenstellung, dass Zeitungs-Nachrichten jene sind, nach denen man sich richten kann.