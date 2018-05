Grundschüler aus Rheindorf gewinnen Meisterschaft in Opladen.

Leverkusen. Die diesjährige Basketball-Stadtmeisterschaft der Grundschulen fand wieder in der großen Sporthalle der Marienschule in Opladen statt. Insgesamt kämpften 16 Teams aus 13 verschiedenen Leverkusener Grundschulen um den begehrten Titel und einen möglichst großen Pokal. Immerhin wollten in diesem Jahr mehr als die Hälfte der 24 auf dem Stadtgebiet verteilten Schulen teilnehmen, was zugleich einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete. Schulleiter Dieter Miedza stellte die Sporthalle nun bereits zum dritten Mal zur Verfügung.

Die Grundschüler waren begeistert von der Halle und vor allem von den absenkbaren Körben. Reguläre Körbe haben eine Höhe von 3,05 Metern. Für die kleinen Korbjäger wurden die „Ziele“ auf 2,70 Meter eingestellt, was das Treffen merklich erleichterte. Die Sporthalle der Marienschule ist die einzige Dreifachhalle in Leverkusen, in der man die Höhe der Körbe verändern kann.

Im Halbfinale kam es zu einem „innerschulischen“ Duell der beiden Mannschaften der Löwenzahnschule, bei dem Team 2 gegen Team 1 mit 14:4 gewinnen konnte. Die andere Halbfinal-Paarung zwischen dem Team der Thomas-Morus-Schule und dem Team 1 aus der Wasserkuhl nahm zunächst einen einseitigen Verlauf. 8:0 hatten die „Wassercoolies“ bis in die Mitte der zweiten Halbzeit schon geführt, bevor die Thomas-Morus-Schule einen Lauf bekam und kurz vor Spielende zum 8:8 ausgleichen konnte. Die Partie wurde dann im Freiwurfwerfen entschieden, glücklicher Sieger war die Thomas-Morus-Schule.

Das Spiel um Platz drei gewannen die „Wassercoolies“ mit 11:6 gegen die Löwenzahnschule 1. Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen Jahren konnte Coach und Trainer Alexander Nuss im Finale dann die Stadtmeisterschaft mit nach Rheindorf nehmen, die Spielerinnen und Spieler seiner zweiten Mannschaft besiegten das Team der Thomas-Morus-Schule mit 18:8. Stadtmeister 2018 ist also die Löwenzahnschule in Rheindorf.

Unterstützt wurde die Veranstaltung erneut durch den Basketball Förderverein Leverkusen 08. Durch die Unterstützung des Fördervereins konnte jedes teilnehmende Kind eine Erinnerungsmedaille mit nach Hause nehmen, die vier besten Teams freuten sich über die gestifteten Pokale.