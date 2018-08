Für zwölf Millionen Euro wurde die Strecke in 20 Monaten verlängert. Der neue Haltpunkt ist barrierefrei erreichbar.

Köln. Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Stadtbahnlinie 3 bis in den Ortsteil Mengenich sind weitgehend abgeschlossen. Von der bisherigen Endhaltestelle „Ollenhauerring“ fahren die Bahnen künftig weiter entlang der Militärringstraße und biegen hinter dem Schulgebäude in Richtung Schumacherring ab. Die neue Endhaltestelle dort heißt „Görlinger-Zentrum“.

Am Samstag wurde die neue Haltestelle mit Enthüllung des neuen Haltestellenschildes durch Verkehrsdezernentin Andrea Blome und KVB-Chef Jürgen Fenske in Betrieb genommen. Der Regelbetrieb startet heute.

Die Weiterführung der Strecke erfolgt ab der bestehenden Haltestelle Ollenhauerring zuerst in nördlicher Richtung parallel zur Militärringstraße. Die Trasse schwenkt nach etwa 350 Metern in einem Bogen nach Westen ab. Die Endhaltestelle Görlinger-Zentrum befindet sich in Höhe des Schumacherrings 49.

Der Bau der Verlängerung und der Endhaltestelle erforderte nur geringe Anpassungen am Knotenpunkt Militärringstraße/Ollenhauerring sowie im Bereich des Wendehammers Schumacherring. Das Vorhaben konnte ohne nennenswerte Einschränkung des Individualverkehrs durchgeführt werden. Die Baustellenzufahrten erfolgten von der Militärringstraße und vom Ollenhauerring aus.

Durch eine Absenkung der Gleise im Bereich der Endhaltestelle wurde ein ebenerdiger Einstieg auf Gehwegniveau möglich. Die neue Endhaltestelle erhielt für einen barrierefreien Einstieg einen 90 Zentimeter hohen Bahnsteig. Beide Seiten wurden mit Leiteinrichtungen für Sehbehinderte ausgestattet. step