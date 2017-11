Sieben Kindergärten und zehn Schulen haben sich an dem Umweltprojekt beteiligt.

Leverkusen. In Leverkusen waren wieder kleine Klimaschützer unterwegs: Von April bis November sammelten sieben Kindergärten und zehn Schulen grüne Klimameilen. Jeder Weg, der zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder mit dem Bus zurückgelegt wurde, zählt symbolisch für eine grüne Meile. Die Leverkusener Kinder wurden am Dienstagmorgen von Marc Kretkowski, Geschäftsführer der wupsi für genau 30 000 Klimameilen geehrt. “Mobil sein ist sehr wichtig in unserem Leben, aber es muss nicht immer per Auto sein.“ Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder aber mit dem öffentlichen Nahverkehr sei man viel klimafreundlicher unterwegs, so Kretkowski.

Zusammen mit den grünen Meilen aus anderen europäischen Städten werden die Leverkusener Meilen sowie die Wünsche und Forderungen der Kinder auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Bonn am 16.11.2017 an die Politiker überreicht. Es ist ein Zeichen dafür, dass auch die Kleinsten sich schon aktiv für das Klima und ihre Zukunft einsetzen. „Nach den erfolgreichen Verhandlungen von Paris vor zwei Jahren geht es dieses Jahr vor allem darum das neue Klimaabkommen zu konkretisieren und die Umsetzung einzuleiten. Damit die Klimapolitiker dies auch nicht vergessen, wollen wir sie mit den Grünen Meilen der Kinder nochmals deutlich daran erinnern“, erklärte Britta Demmer vom NaturGut Ophoven. 1,6 Mio. Meilen sind von Kindern in zehn Ländern gesammelt worden.

Alle Leverkusener Einrichtungen nehmen seit vier Jahren am städtischen Projekt „energieLux- Klimaschutz an Leverkusener Schulen und Kindergärten“ teil, das vom Naturgut koordiniert wird. „Die Kinder werden immer sensibler und möchten sich für eine lebenswerte Zukunft stark machen“, sagt Britta Demmer. Klimameilen haben in diesem Jahr gesammelt: die Waldschule, die Thomas-Morus-Schule, die Astrid-Lindgren-Schule, die Kerschensteinerschule, die GGS Opladen, die KGS In der Wasserkuhl, die KGS Im Kirchfeld, die Hans-Christian-Andersen-Schule, GGS Erich-Klausener, KGS Don Bosco, Regenbogenschule, GGS Im Kirchfeld und die Kitas Nicolaus-Groß-Straße, Werner Heisenberg, Reuschenbergerstraße, Oulustraße, Dhünnstraße 12c, Elbestraße und Hans-Schlehan-Straße. Die Wupsi unterstützt die Aktion und lädt die Klimasprecher der Schulen zu einem „Blick hinter die Kulissen“ des Verkehrsbetriebes ein.

Seit 2002 sammeln Kindergarten- und Schulkinder in aller Welt grüne Meilen für das Weltklima, 10 europäische Länder nehmen in diesem Jahr an der Klimameilen-Aktion teil. Leverkusen ist in diesem Jahr das neunte Mal dabei. Weitere Infos:

