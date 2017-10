Burscheid. Der fünfjährige Leonard Kracik aus Burscheid ist der Gewinner des diesjährigen Luftballonweitflug-Wettbewerbs der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Wir für Burscheid (WfB). Sein Luftballon flog 38 Kilometer weit und landete in Bonn. Leonard kann sich über den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein der WfB in Höhe von 100 Euro, freuen. Der zweite Preis geht an den zwölfjährigen Max Grunert aus Burscheid, dessen Ballon 29 Kilometer weit bis Much flog. Er gewinnt einen WfB-Gutschein über 50 Euro. Der dritte Preis in Höhe von 30 Euro geht an die Burscheiderin Leni Busan (11). Ihr Luftballon flog bis nach Rösrath. Die Übergabe der Preise findet statt am Donnerstag, 12. Oktober, um 17 Uhr in den Räumen der Kreissparkasse Köln an der Hauptstraße statt. Red

Burscheid.Am Sonntag, 22. Oktober, findet wieder der Basar „Alles für das Kind“ statt. In den Räumlichkeiten der Johanniter Kindertagesstätte, Auf der Schützeneich 2 bis 4, freut sich das Team des Fördervereins auf Besucher. Von 10 bis 12 Uhr kann Interessenten dort gut erhaltene Babyausstattung, Kinderschuhe, Kinderbücher, Spielzeug und Baby/Kinderbekleidung von Größe 50 bis 140 kaufen. Diesmal neu: Schwangerschaftsmode. Wegen des Besucherandrangs und der Enge in den Räumen sollte auf Kinderwagen verzichtet werden. Schwangere haben an den Kassen Vorrecht. Die Kita ist nicht direkt mit dem Auto erreichbar. Red