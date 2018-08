Ursprünglich wollte Lisa Kürschner ihr Hobby nicht an die große Glocke hängen. Jetzt melden sich mehrere Verlage.

Leichlingen. Die 18-jährige Leichlingerin Lisa Kürschner hält stolz ihren ersten eigenen Roman in den Händen. Durch einen Literaturkurs in der Schule ist ihr die Idee, ein Buch zu schreiben, gekommen. Der Lehrer hat gesagt: „Macht hier einfach das, worauf ihr Lust habt.“ Daraufhin haben Lisa und zwei Freundinnen angefangen, eigene Bücher zu schreiben. „Als der Kurs nach einem Schuljahr geendet hat, hatte ich so viel Spaß am Schreiben gefunden, dass ich weiter an meiner Geschichte gearbeitet habe“, sagt die Abiturientin.

In ihrem Roman wird die Hauptdarstellerin Rose Harper aus der Psychiatrie entlassen und steht vor einem Rätsel. Sie hat keine Erinnerungen und erkennt nicht mal die beiden Menschen wieder, die sich als ihre Eltern ausgeben. So ist auch die Idee für den Buchtitel „Emptiness“ entstanden, der die innere Leere der Romanheldin beschreiben soll. Ob Rose sich jemals wieder erinnern kann, will Lisa nicht verraten. „Da muss man schon mein Buch lesen“, erklärt die 18-Jährige lachend.

„Es macht mir einfach unglaublichen Spaß und ist ein toller Ausgleich.“

Lisa Kürschner, Autorin

Insgesamt saß sie zwei Jahre an diesem Buch. Als es endlich fertig war, schickte sie es an sieben Verlage. „Fünf Verlage wollten meinen Roman veröffentlichen“, berichtet Lisa stolz. Ihre Mutter Stefanie und ihre Oma haben zwischendurch lesen dürfen und Lisa bestärkt, weiterzuschreiben, weil sie es so spannend fanden. „Ich habe das mit meinem Buch aber gar nicht an die große Glocke gehängt, das wissen gar nicht so viele“, betont Lisa. Auch hat sich durch das Schreiben ihr Berufswunsch bestätigt. Sie hat sich bei ihren Recherchen viel mit Psychologie, speziell mit Persönlichkeitsstörungen, beschäftigt. Ab Oktober beginnt sie ein Studium der Psychologie. Mittlerweile arbeitet Lisa an ihrem zweiten Roman. „Es macht mir einfach unglaublichen Spaß und ist ein toller Ausgleich“, betont die junge Autorin. Wenn sie mal nicht bis in die Nacht an ihrem Schreibtisch sitzt, geht sie ins Fitnessstudio.