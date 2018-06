Der größte Teil des Geldes fällt auf soziale Projekte. Zweiter Schwerpunkt sind die kulturellen Engagements.

Leichlingen. Die Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln schüttet in diesem Jahr Erträge in Höhe von 111 835 Euro an insgesamt 48 Leichlinger Vereine und Institutionen aus.

Frank Steffes, Bürgermeister in Leichlingen und Kuratoriumsvorsitzender der Leichlingen-Stiftung, und Christian Bonnen, Stiftungsvorstand und Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Köln, übergaben die Fördermittel im Rahmen einer kleinen Feierstunde in dieser Woche im Sportlerheim „Balker Aue“. Sandra Pauly, die Geschäftsführerin des Stadtsportverbands Leichlingen, sprach ein Grußwort.

Das Sportlerheim „Balker Aue“ wurde am 18. Juni 2011 eröffnet und wird seitdem rege von Sportvereinen und Schulen genutzt. Bauherrin und Eigentümerin ist die Kreissparkasse Köln, die auch regelmäßig finanzielle Mittel zur Unterhaltung des Sportlerheims zur Verfügung stellt. Die in diesem Jahr zur Auszahlung kommenden Fördergelder werden für eine Vielzahl gemeinnütziger Zwecke eingesetzt, die sich auf folgende Schwerpunkte verteilen:

Mit 50 880 Euro entfällt der größte Teil der Ausschüttungssumme auf 20 soziale Projekte. Hierzu zählen verschiedene Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. So erhält der Verein „Crew – Erlebnis und Freizeit“ eine Zuwendung für das Projekt „Bushcraften“ (Bushcraften ist die Kunst oder das Handwerk, im Wald, der Natur zu leben und zu überleben; vermittelt werden etwa Fertigkeiten wie Feuer machen, Nahrungsbeschaffung, Angeln oder Unterkünfte bauen.) Ein weiteres Beispiel ist das unterstützte Projekt “Gesundheitsförderung – gesunde Ernährung“ des Schulvereins Witzhelden.

Der zweite Förderschwerpunkt sind die mit 44 050 Euro unterstützten 20 kulturellen Projekte. Neben Chören und Orchestern, Karnevalsvereinen und Städtepartnerschaften werden erneut Gelder für etablierte Kulturformate wie „Kultur im Schloss“, die „Witzheldener Sommerserenaden“ oder die diesjährige Skulpturenausstellung im Sinneswald mit dem Thema „Freiheit“ zur Verfügung gestellt.

Unterstützung gibt es auch für den Sport und Umweltprojekte

Darüber hinaus wird der Schulverein Bennert mit einem Zuschuss für sein Projekt „Trommelzauber“ bedacht. Hierbei handelt es sich um eine inklusive Mitmachaktion, bei der mittels Trommeln, Tanzen und Singen das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude der Kinder gestärkt werden sollen.

Im Bereich Sport werden sieben Projekte aus dem Breiten- und Behindertensport mit insgesamt 16 405 Euro gefördert. Neben der Beschaffung von Sportgeräten werden die Leichlinger Sportvereine ebenfalls bei besonderen Projekten unterstützt wie etwa der „Feriensportaktion 2018“ des Stadtsportverbands oder der Initiative „Musik und Tanz bewegt die Generation 60+“des Behindertensport Leichlingen. Des Weiteren fließen wieder Gelder in die Unterhaltung des Sportlerheims „Balker Aue“.

Im Bereich Umwelt wird das Projekt “Biotop Streuobstwiesen“ des Hegering Leichlingen bezuschusst.

„Wir freuen uns, dass die diesjährige Übergabe der Fördermittel auf dem Gelände des neuen Sportparks Balker Aue stattfindet. Mit dem zur Anlage gehörenden und von der Leichlingen-Stiftung unterhaltenden Sportlerheims ist der Sportpark ein wahres Vorzeigeprojekt der Stadt, das zur Stärkung des Freizeit- und Wohnwertes von Leichlingen sowie des Schulstandortes beiträgt“, sagte Christian Bonnen bei der Scheckübergabe.