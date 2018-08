80 Mitarbeiter fertigen in Ohligs über 600 Windmühlenmesser. Der Reporter war Gast in der Herder-Produktion.

Solingen. Sie finden, Gemüsemesser sind die Stiefkinder ihrer Küchenschublade? Dann nehmen Sie mal diesen scharfen Winzling in die Hand. Das kleine, zwölf Zentimeter kurze Küchenmesser der Herder-Manufaktur erobert die Welt schon seit 147 Jahren. Jährlich werden 800 000 Stück des 15 Gramm leichten Gemüsemessers mit seinem Holzgriff an der Benrather Straße, Ecke Ellerstraße, gefertigt. Doch Vorsicht. Das Carbonstahlmesser kann „zubeißen“ und manche Hausfrau machte schon schmerzhafte Erfahrungen mit dem „sauscharfen“ Küchenhelfer. Zu haben ist der kleine Klassiker in über 15 Ländern und zeichnet sich überall durch den Wahlspruch der Ohligser Manufaktur aus: „Gute Messer sind von Hand gemacht“.

Giselheid Herder-Scholz führt durch die Fertigung und beginnt im Stahllager. Dort liegen sieben Tonnen Stahl verschiedener Legierungen und warten auf die Verarbeitung. „Unser Gemüsemesser wäre nicht so scharf, wenn es nicht aus Carbonstahl bestünde. Die Stahlbezeichnung C80W2 steht für einen Kohlenstoffanteil von fast 0,8 Prozent. Wolfram ist zu knapp 0,02 Prozent im Stahl. Das macht ihn für die Weiterverarbeitung geschmeidiger, aber auch rostanfällig“, sagt die Chefin.

Einen Raum weiter ist es Christine Gehring, die die gestanzten Rohlinge kontrolliert und sortiert. Die Klingen des Gemüsemessers werden nicht wie größere Rohlinge geschmiedet, sondern aus dünnen Bandstahl unter der Schneidpresse gestanzt. Mit 84 Tonnen Gewicht schneidet die Presse den Rohling heraus.

Im nächsten Arbeitsschritt werden die angehenden Klingen gehärtet (820 Grad Celsius) und gleich danach bei 200 Grad „angelassen“. „Erst das Anlassen macht das zu harte Messer wieder elastisch“, erklärt Giselheid Herder-Scholz. Das Schleifen erfolgt in drei Schritten. Zuerst bekommt der Rohling seine Grundform, die wird im Vollautomat optimiert. Nur bei den ganz teuren Premiumprodukten werden die Messer mit dem sogenannten Kesselschliff veredelt. Ein Verfahren, bei dem vor hundert Jahren noch viele Solinger Schleifer den Steintod starben. Oft platzten die schnelldrehenden Steine und trafen die Arbeiter wie ein Geschoss am Kopf. Der Schleifer Heinrich Kessel drehte den Stein um 90 Grad und machte ihn so sicherer.

Um 1998 war der Beruf des Pliesters nahezu ausgestorben

Der Schliff gibt dem Messer seine Form, der Feinschliff die Schärfe. Doch bei handgefertigten Messern, die im Maschinenzeitalter immer rarer wurden, gab es sehr schnell ein Problem. „Der Beruf des Pliesters oder des Blaupliesters war nahezu ausgestorben, uns fehlten Fachleute“, sagt die Chefin und erinnert sich, wie sie 1998 Meister Wilfried Fehrenkampf aus der Rente wieder ins Unternehmen holte, mit der zuständigen Kammer um die neuerliche Anerkennung des alten Berufsbildes rang. Mittlerweile haben bei Windmühlenmesser 30 junge Leute ihre Ausbildung gemacht. In der Pliesterei sind es Männer wie Altgeselle Mehmet Kocgigit oder Alessandro Trainito, die mit Kenntnissen und Erfahrung dem Messer die handwerkliche Güte geben. Doch alles ginge nicht ohne eine gewissenhafte Kontrolle. Bei Zwischenschritten werden die angehenden Messer geputzt, kontrolliert und durch Larissa Schmauch und Silke Gromadies mittels Ringprobe auf einen makellosen Dünnschliff hin kontrolliert. Aus dem Lager kommen jetzt die Holzarten hinzu. Buche, Pflaume und Kirsche sind Standard, Walnuss oder andere Arten europäischer Hölzer werden auf Wunsch als Heft verwendet. Sie werden vorher beim sogenannten „rommeln“ in einer Trommel geölt, verwendet werden dazu in Sonnenblumenöl getränkte Lappen.

Erst jetzt folgt das Reiden. Ein Ausdruck, der auf den Plattausdruck „rinn donn“ für reintun zurückgeführt wird. Hier werden die Nieten eingeschlagen, und Meister Dieter Ecker achtet peinlich genau auf den richtigen Sitz. Erst beim Ausmachen werden Nietspuren beseitigt, Unebenheiten weggeschliffen. Erst dann befördert ein finaler Handabzug den Küchenklassiker ins Schneidwarenleben. Bevor das Küchenmesser jetzt in den Versand geht, wird es in der Endkontrolle geputzt und etikettiert.