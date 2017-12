Zustand des Opfers nach Beziehungstat am Samstag in Burscheid jetzt stabil. Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft.

Burscheid.Eine 23-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Burscheid von ihrem 27-Jährigen Bekannten mit mehreren Messerstichen attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Alarmierte Polizisten leisteten gegen 16 Uhr erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Frau musste in eine Klinik eingeliefert werden. Ihr Zustand ist nach Angabe der Ermittler derzeit stabil.

Kreispolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie sich die Tat zugetragen hat, muss noch ermittelt werden. Bislang konnte die 23-Jährige nicht befragt werden. Ein Haftrichter schickte den 27-jährigen Burscheider als mutmaßlichen Täter noch am Samstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Noch am Nachmittag der Tat gingen Kriminalbeamte von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Am Abend wurde der Vorwurf dann aber von der Staatsanwaltschaft in Köln heruntergestuft und den Kripobeamten der Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach übertragen.

Ob bei der Bewertung der Tat eine Rolle gespielt hat, dass der 27-Jährige noch am Tatort angetroffen werden konnte, ist von der Polizei gestern nicht bestätigt worden. Tatsächlich aber habe eine Hausbewohnerin den Beamten vor Ort mit den Worten „Da ist er“ den vermeintlichen Täter gezeigt. Der Mann sei dann sofort festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um eine Beziehungstat. Wie genau das Opfer und der 27-jährige mutmaßliche Täter zueinander gestanden haben, sei aber noch unklar. Einen Hinweis auf den Auslöser der Straftat gibt es demnach ebenfalls noch nicht.