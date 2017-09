BVB unterliegt Ayyildiz Remscheid II mit 2:4.

Burscheid. Der Lauf ist unterbrochen, die Fußballer des BV Burscheid II mussten gestern Nachmittag zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer den Platz verlassen. Zu Hause musste sich der von Thomas Vogel trainierte B-Ligist dem „Angstgegner“ SC Ayyildiz Remscheid II mit 2:4 (1:2) geschlagen geben. „Wir haben keine gute Leistung gebracht und zurecht verloren. Ich hoffe, dass das zum richtigen Zeitpunkt noch einmal ein Dämpfer für uns war“, betonte Vogel, der selber wieder zwischen den Pfosten stand, die Niederlage auch nicht verhindern konnte.

Von Anfang an fand der Spitzenreiter nicht in die Begegnung. Bereits nach gut 120 Sekunden musste Vogel bereits das erste Mal hinter sich greifen. Tobias Brand glich in der 22. Minute aus, doch nur kurze Zeit später gingen die Gäste aus Remscheid ein weiteres Mal in Front. Zwei weitere Ayyildiz-Treffer (56./76.) bedeuteten die erste Saisonpleite. Der 2:4-Anschluss von Orhan Celik acht Minuten vor dem Abpfiff kam zu spät und sollte nichts mehr bringen. lh

BVB II: Vogel, Brand, Karacaer, Dag, Jokar (56. Jovanovic), Balde, Celik, Gökler (63. Dogan), Gurjidze, Amarnis, Turan (78. Petrovic).