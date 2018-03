Zwei Jugendliche versuchen zuvor, im Regionalexpress eine Frau zu bestehlen.

Leverkusen. Zwei bereits einschlägig in Erscheinung getretene Taschendiebe (17 und 18) haben am Sonntagmittag versucht, eine Frau auszurauben. In einer Regionalbahn mit Fahrtrichtung Wesel fragte der 17-Jährige die Touristin scheinheilig, ob die Bahn denn zum Kölner Dom fahre. Derweil griff die Haupttäterin von hinten in die Handtasche der 37-Jährigen.

Gegen 12.40 Uhr war die Bahn von Köln-Mülheim aus in Richtung Leverkusen unterwegs. Kurz vor der Haltestelle „Leverkusen-Mitte“ im Ortsteil Wiesdorf drängten sich die Langfinger an die im Gang stehende Frau. Der mit weißer Bomberjacke und schwarzem Cappy bekleidete Jugendliche versuchte nun, die Frau mit seiner Frage abzulenken. Ihre Reaktion brachte das diebische Pärchen jedoch in die Bredouille: Da die 37-Jährige vermutete, dass der Jugendliche sich verfahren hatte, wandte sie sich hilfesuchend an die direkt hinter ihr stehende Begleiterin. „Ich wollte die mir Unbekannte fragen, ob sie dem Jungen vielleicht weiterhelfen könne“, gab die Chinesin anschließend gegenüber den aufnehmenden Polizisten an. „Doch da bemerkte ich, dass meine Handtasche geöffnet war und die Frau hineingriff. Sie hatte dabei ein Tuch über ihre Hand gelegt.“ Als das Opfer daraufhin die beiden Verdächtigen zur Rede stellte, setzten schrien sie die Frau laut an und gingen ohne Beute weg.

In dem Zug fuhr jedoch ein Polizist mit, der aber nicht beruflich unterwegs war. Er wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte seine Kollegen. Daraufhin lief das in Leverkusen aussteigende Duo auf dem Bahnsteig einer Streifenwagenbesatzung in die Arme. Da sich das Opfer weiterhin in der Bahn aufhielt, musste der Regionalexpress bis zur Klärung des Sachverhalts angehalten werden.

Bei der Durchsuchung der ertappten Taschendiebe fand sich kein Diebesgut. Der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben, seine Begleiterin kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen.