Köln. Der Köln Bonn Airport begrüßt eine neue Airline. Diese fliegt ganz ohne Kerosin und Turbinen: Ab sofort landet die Honig-Connection in Köln/Bonn – die süßeste Fluggesellschaft der Welt. Statt Flugzeugen gehen hier Bienen in die Luft. Die Honig-Connection ist eine Bildungsinitiative des Kölner Imkervereins von 1882, die sich für den Bienenschutz einsetzt. Pünktlich zum Weltbienentag am kommenden Sonntag, 20. Mai, unterstützt der Köln Bonn Airport die Initiative. Der Flughafen und die Honigbiene haben eine langjährige Verbindung, hat er doch 2004 als einer der ersten deutschen Airports das Biomonitoring mit Bienenvölkern eingeführt.

Mit Hilfe der Sammeleigenschaft der Biene wird die Umgebung des Airports auf Luftschadstoffe untersucht. Der Weltbienentag findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Das hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York auf Initiative von Slowenien beschlossen. Dort sind Insektizide bereits seit 2011 komplett verboten.

„Wir sind dem Flughafen Köln/Bonn sehr dankbar, dass er sich gemeinsam mit uns für den Insektenschutz einsetzt. Denn das Bienensterben geht uns alle an. Es ist menschengemacht, und nur mit vereinten Kräften können wir es stoppen“, so die Gründerinnen der Honig-Connection, Iris Pinkepank und Stephanie Breil.

„Wild- und Honigbienen übernehmen im Ökosystem wichtige Funktionen. Ohne sie haben viele Tiere, besonders Vögel, keine Nahrung. Auch die meisten blühenden Pflanzen sterben aus. Zudem sind die Honigbienen wichtige Nutztiere. Durch ihre Bestäubungsleistung garantieren sie unsere Versorgung mit Obst und Gemüse“, so Pinkepank.