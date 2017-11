Der Abschnitt zwischen Wolfstall und Herscheid bleibt bis Ende November gesperrt.

Leichlingen. Die derzeitige Vollsperrung der L 427 (Odenthaler Weg) zwischen der L 359 (Herscheid/Solinger Straße) und der Einmündung Wolfstall wird sich nach Angaben von Straßen NRW voraussichtlich bis Ende November verlängern. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Mitte des Monats andauern. Doch nicht absehbare Probleme unter anderem bei den Ausschachtungsarbeiten sowie bei der Erneuerung der Straßenentwässerung verzögern die Sanierungsarbeiten.

Zwischen Montag, 20. November, und Sonntag, 26. November, soll in diesem Abschnitt der L 427 der neue Asphalt eingebaut werden. Sofern diese Arbeiten nicht durch schlechte Witterung verschoben werden müssen, kann ab Montag, 27. November, der Anliegerverkehr als Einbahnstraßenregelung wieder von Wolfstall in Richtung L 359 fahren. Die Bereiche Orth und Wolfstall können dann über die Zufahrt Herscheid/Orth – wie derzeit auch – erreicht werden und über die L 427 in Richtung L 359 verlassen werden.

Abschließend finden noch Restarbeiten, wie die Asphaltierung des Gehweges und Markierungsarbeiten, statt. Voraussichtlich Mitte Dezember werden die Arbeiten laut Straßen NRW an der L 427 zwischen Wolfstall und Herscheid abgeschlossen sein.