Die Stadtbahnlinie 16 wird 40 Jahre alt: Am 12. August 1978 wurde die Linie feierlich eröffnet. Die Bahnen der Verkehrsbetriebe in Köln und Bonn fuhren von da an über die eigentliche Rheinuferbahnstrecke hinaus zwischen Bad Godesberg im Süden und Köln-Mülheim im Norden. Dies war damals ein richtungsweisender Schritt zum Zusammenwachsen der Stadtbahnnetze der beiden Nachbarstädte. Mit rund 45 Kilometern galt die Linie 16 damals als längste deutsche Stadtbahnstrecke. Heute fährt die Linie 16 zwischen Bonn-Bad Godesberg und Niehl. Ab der kommenden Woche wird in der Südstadt im Bereich der Linie 16 gebaut: Die KVB führt im Zeitraum von Montag, 20. August, 7 Uhr, bis Freitag, 24. August, 17 Uhr, Gleis- und Straßenbauarbeiten in der Südstadt durch. Entlang der Stadtbahn-Linie 16 werden am Rheinufer im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen “Schönhauser Straße“ und “Ubierring“ die Asphaltdecke der Straße erneuert und die in die Straße eingelassenen Schienen ausgetauscht. Für die Arbeiten muss die Fahrspur in Fahrtrichtung stadteinwärts auf einer Länge von etwa 150 Metern gesperrt werden. Der Kfz-Verkehr kann die Engstelle jedoch über die weiteren Fahrspuren passieren. Zudem muss der Fuß- und Radweg in diesem Bereich etwas verschwenkt werden. Der Stadtbahnverkehr wird laut den Verkehrsbetrienen durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Foto: KVB

