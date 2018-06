Am 24. Juni können die Besucher in Bergisch Gladbach erfahren, wie Menschenleben gerettet werden.

Rhein.-Berg. Kreis. Wenn Menschen Hilfe brauchen, egal ob bei einem Unfall, einem Herzinfarkt oder einer Naturkatastrophe, arbeiten Hilfsdienste, Feuerwehr und Polizei sowie Krankenhäuser Hand in Hand. Wie das abläuft und was sie sonst noch alles können, präsentieren die Retter am 24. Juni ab 12 Uhr beim Blaulichttag auf dem Konrad Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach. Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm mit spektakulären Vorführungen, Mitmach-Aktionen und Infos rund um die Themen Gesundheit, Sicherheit und Ehrenamt.

Wie läuft es ab, wenn Verletzte schnell versorgt werden müssen? Das können die Besucher an dem beispielhaften Behandlungsplatz der DRK erfahren. Dort werden Fahrzeuge und Anhänger ausgestellt und können besichtigt werden. Die Versorgung von Schwerverletzten ist Teamarbeit. Internisten, Anästhesisten und Unfallchirurgen stehen zusammen mit den Fachkräften der Pflege beim Blaulichttag parat und zeigen, wie schwer verletzte Patienten im Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach und Vinzenz Pallotti Hospital Bensberg im sogenannten Schockraum versorgt werden. Die Profis informieren außerdem über das Geschehen auf der Intensivstation, einen Bereich, den man sonst eher nicht zu sehen bekommt. Die Experten des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach präsentieren, wie eine Notfallversorgung bei akutem Bauchschmerz oder bei einem Herzinfarkt abläuft. Die Chefärztin und Chefärzte der Abteilung Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie und Chirurgie stehen für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Spürnasen auf vier Beinen trainieren Rettungseinsätze

Besonders für die Kleinen gibt es am Blaulichttag viel zu entdecken. Das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach hat sich für Kinder eine besondere Aktion einfallen lassen: die Teddy-Klinik. Ob der Teddybär oder die Lieblingspuppe nun an Bauchweh leidet, Kopfschmerzen hat oder vielleicht sogar ein Beinchen gebrochen ist - in der Teddy-Klinik des EVK werden sie alle richtig gut versorgt. Genau wie in einem echten Krankenhaus. Bei den Experten des Marien-Krankenhauses Bergisch Gladbach und des Vinzenz Pallotti Hospitals Bensberg können Kinder jeweils zur vollen Stunde spüren, wie es sich anfühlt, wenn ihr Arm von einer der Ambulanzschwestern eingegipst wird. Für Spaß und Bewegung sorgen die verschiedenen Überraschungs-Aktionen der Hilfsdienste im Forumpark.

Was die Hunde der Rettungsstaffel leisten können und wie man am besten mit ihnen trainiert und sie versorgt, präsentiert die Johanniter-Unfall-Hilfe. Hundeführer zeigen, wie ihre Sie die Suche mit ihren Spürnasen nach vermissten Menschen trainieren. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 sind die Teams aus Hund und Mensch etwa 150 Mal für die Suche alarmiert worden, in diesem Jahr gab es bereits vier Einsätze. Weitere Aktionen, wie der sogenannte Black-Man der Polizei, Abseilen der DLRG vom Bergischen Löwen oder aber die Demonstration des THW, wie man mit einer Betonsäge durch eine Mauer kommt, sorgen für Spannung pur.

blaulichttag-rbk.de