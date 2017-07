Knapp 1500 Mitglieder zählt der Verein. Vorsitzender Horst Buttkus: „Erwartungen haben sich mehr als erfüllt“.

Burscheid. Ein sehr ausführliches Resumeé über die Aktivitäten des vergangenen Jahres erwartete die Mitglieder der Turngemeinde Hilgen. Die Jahreshauptversammlung fand am Montagabend im Hotel Zur Heide statt und hatte eine Tagesordnung mit dreizehn Punkten zu bearbeiten.

Vorsitzender Horst Buttkus eröffnete die Sitzung und begann mit dem Bericht des Vorstands. Sein Gesamteindruck für das komplette Sportlerjahr: „Unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt.“ Einige Angaben aus der Statistik: Als nach eigenen Angaben zahlenmäßig größter Burscheider Verein ergibt sich eine interessante Sortierung: Die Fußballgruppen bestehen aus 419 Mitspielern, der Handball kann auf 293 Aktive zählen, die Judogruppen auf 73 und die zum Breitensport gerechneten Einzelabteilungen werden von 678 Personen genutzt. Nicht unerheblich ist dabei die Gesamtentwicklung: im Jahre 2014 waren 567 Mitglieder registriert - heute addieren sich die Summen auf 1458 – je zur Hälfte aus Frauen und Männer bestehend. Ein neuer Magnet für den Verein: Der neue Fußball-Kunstrasen-Kleinplatz.

Buttkus erhofft sich für die TGH, den eingeschlagenen Weg weiterhin konsequent fortsetzen zu können. In den Berichten der breitgefächerten Sportgruppen-Arbeit wurden die Spielerfolge und Aufstiege verschiedenster Mannschaften noch einmal hervorgehoben. Auch die Berichte über besonders fantasievolle Aktionen für Jugendliche und Kinder durch engagierte Gruppenleiterinnen und -leiter fanden große Zustimmung.

Eine fröhliche Neuigkeit ist das Bewegungsabzeichen für Kleinkinder – kurz Baz genannt. Während die Erwachsenen an Wettbewerben teilnehmen, freuen sich die Kleinen über Bewegungsspiele und einen „Orden“ für den Mini-Sieger. Positiv sieht Horst Buttkus auch, dass sich Fußballer aus den Jugendgruppen ohne Probleme später in die Seniorabteilungen mit einbrächten. Auch der Jahres-Kassenbericht zeigte ein positives Bild. Für das Jahr 2016 ergab sich ein Plus von rund 16 000 Euro - die Finanzplanung für das laufende Jahr werde sich aller Voraussicht nach in der Waage halten.

Wichtige Personalentscheidungen standen bei den Vorstandswahlen an. Turnusmäßig schreibt die Satzung eine Neuordnung alle zwei Jahre vor. Das aufwendige Prozedere ließ sich durch die Bereitschaft zur Wiederwahl und die einstimmige Bestätigung der Anwesenden sowohl für das Amt des 1. Vorsitzenden wie des Schatzmeisters Uwe Laumann in wenigen Minuten abhaken. Auch hinter der Arbeit aller Abteilungsvorstände standen die Mitglieder einstimmig. Lediglich das über zehn Jahre ausgeübte Amt der Gesamt-Jugendleiterin Sabine Van der Heide ging von ihr auf Jana Hantke über. Auch Jana Hantke ist in der TGH seit vielen Jahren „beheimatet“ und ihr liegen ebenfalls besonders die Jüngsten am Herzen.

In seinen Abschlussworten bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Horst Buttkus noch einmal für alle finanzielle Unterstützung durch Sponsoren ebenso wie durch private Spender. „Ohne diese Hilfen wäre eine kommunale und sportlich wichtige Arbeit wie die unserer Turngemeinde nicht denkbar.“