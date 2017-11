Am kommenden Dienstag geht es mit Sigrid Ernst Fuchs durch die Sonderausstellung „Miroslaw Balka. Die Spuren“.

Leverkusen. Das Museum Morsbroich in Leverkusen lädt am kommenden Dienstag, 28. November, um 14.30 Uhr zu Kunstgenuss in die Ausstellung „Miroslaw Balka. Die Spuren“ ein. Für diesen Termin ist eine Anmeldung bis zum Freitag, 12 Uhr, mit Rückrufnummer erforderlich unter Telenfon 0214/85556-15 oder per E-Mail an angela.hoogstraten@museum-morsbroich.de

In den meisten Räumen gibt es nur ein Kunstwerk

In der Ausstellung hat der Künstler Miroslaw Balka (geboren 1958 in Warschau, Polen) eine Auswahl von Skulp–turen, Ton- und ortspezifischen Arbeiten zueinander in Beziehung gesetzt. In den meisten Räumen gibt es nur ein Kunstwerk, dass manchmal erst erkundet werden muss. Dabei spricht der Künstler alle Sinne an: die Kunstwerke sollen gesehen, aber auch gerochen, gehört und gefühlt werden.

Der menschliche Körper ist das Hauptthema. Aber nicht immer ist eine menschliche Figur zu sehen, sondern Spuren der Abwesenheit des Menschen. Kästen erinnern an Betten oder Särge. Seife und Haare verweisen auf den Menschen. Asche und Salz bezieht sich auf die Themen der Krankheit, der Sterblichkeit und des Todes.Kunstwerke, die sich ganz konkret auf den Körper des Künstlers und seine Lebensumstände beziehen, stehen solchen Werken gegenüber, die sich mit der polnischen und europäischen Geschichte befassen.

Auch individuelle Führungen für Gruppen sind möglich.

Sigrid Ernst-Fuchs wird die Spuren in den Kunstwerken und die Intentionen des Künstlers erläutern. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,50 Euro pro Person und beinhaltet den Eintritt, die Führung und Kaffee und Kuchen. Außerhalb dieser Termine können Sie auch separat „Kunstgenuss“-Führungen mit Kaffee und Kuchen vereinbaren (Mindestteilnehmerzahl zwölf Personen).

Weitere Infos zur Sonderausstellung gibt es auch online unter:

museum-morsbroich.de