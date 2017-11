„Kunstlabor Parallel“ lautet der monatliche Workshop in der Villa Zanders.

Rhein.-Berg. Kreis.„Kunstlabor Parallel“ lautet ein Kunstworkshop für junge Menschen mit und ohne Handicap, der jetzt im Kunstmuseum Villa Zanders stattfindet. Es handelt sich um ein offenes Angebot für junge Menschen mit und ohne Handicap ab 14 Jahren.

Allein, mit Begleitung oder in der Gruppe können junge Menschen ihre künstlerischen Ideen frei realisieren. Sie finden dabei jederzeit Unterstützung durch die künstlerischen und sonderpädagogischen Mitarbeiterinnen Bettina Ballendat und Beate Kremer. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Material wird gestellt. Die Veranstalter bitten nach Möglichkeit um Anmeldung, aber auch Kurzentschlossene seien herzlich willkommen.

Veranstaltungsort ist das Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, in Bergisch Gladbach. Weitere Informationen gibt es unter info@villa-zanders.de. Es gibt einen barrierefreien Zugang.

Der Kursus findet immer am 3. Samstag im Monat, von 14 bis 17 Uhr statt. Nächster Termin ist am 16. Dezember, dann geht es im Januar monatlich weiter bis in den Juni.

Anmeldung: Kunstmuseum Villa Zanders: Tel. 0 22 02/14 23 56 oder bei Bettina Ballendat: Tel. 0170/4613347. Red