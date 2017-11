Mit seinen literarisch-musikalischen Programmen begeistert der Schauspieler Burghart Klaußner („Das weiße Band“, „Der Staat gegen Fritz Bauer“, „Goodbye, Lenin“) sein Publikum immer wieder aufs Neue. Jetzt widmet er sich den für den Rundfunk aufgenommenen Gesprächen des früheren Berliner Dramaturgen und Brecht-Experten Hans Bunge mit Hanns Eisler, dem Komponisten und langjährigen musikalischen Partner Brechts – und hebt einen wunderbaren Schatz deutscher Literatur- und Musikgeschichte. Klaußner spielt und singt Hanns Eisler, Tilo Werner (Thalia Theater Hamburg) übernimmt Hans Bunge, Matthias Stötzel spielt Klavier – und das Publikum darf sich auf einen so unterhaltsamen wie intelligenten „Höhenflug“ freuen. Scharfzüngig holt der leidenschaftliche und enorm belesene Eisler mit Charme, Witz und geradezu diabolischer Freude aus zu einem Rundumschlag gegen ideologische Scheuklappen und Denkklischees. Und macht dabei auch vor einigen seiner marxistischen Freunde nicht Halt. Seine lebenslange Künstlerfreundschaft mit Brecht ist dabei ebenso Thema wie Thomas Mann, Arnold Schönberg und ein zwischen Euphorie und Verzweiflung nie versiegender Aufbruchswillen. „Für mich zählen diese Gespräche zwischen Bunge und Eisler zum Interessantesten, was je über Kunst gesagt wurde.“ Am 24. November ist Klausner ab 19.30 Uhr im Agam-Saal des Leverkusener Forums zu Gast. Karten für das Gastspiel gibt es unter Tel. 0214/4064113 oder auch online über die Homepage der Kulturstadt. Foto:Steffen

