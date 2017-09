Das Theater Osnabrück präsentiert am 17. Oktober „The Addams Family“.

Leverkusen. Am 17. Oktober startet im Forum Leverkusen um 19.30 Uhr die Musiktheater-Reihe der neuen Spielzeit mit einem Höhepunkt für Musical-Fans: „The Addams Family“ von Andrew Lippa. Wer die Kult-Familie aus den Serien und Filmen kennt, weiß: diese Familie ist sehr speziell. In Andrew Lippas Musical wird die Geschichte von Ehepaar Gomez und Morticia, den Kindern Wednesday und Pugsley, Onkel Fes-ter, Butler Lurch und der Großmutter weitergesponnen.

Rabenschwarzer Humor und mitreißende Songs

Die mittlerweile erwachsen gewordene Wednesday Addams ist verliebt in den hübschen, intelligenten, jungen Lucas und will sich mit ihm verloben. So kommt sie nicht daran vorbei, ihn und seine Familie der ihren vorzustellen. Doch stellt sie das vor eine enorme Aufgabe, denn Lucas stammt aus ei-ner Familie, die – nun ja, so ganz anders als ihre ist.

Bei einem Abendessen zum Kennenlernen im Hause Addams treffen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Ihren Vater Gomez Addams – in die Verlobungspläne eingeweiht – fleht Wednesday an, nichts davon ihrer Mutter zu erzählen. Doch Gomez hat bislang noch nie Geheimnisse vor seiner geliebten Frau gehabt. So kommt es zu einigen Überraschungen und bei diesem Abendessen wird sich für beide Familien alles verändern.

Mit viel rabenschwarzem Humor wie in den Filmen und mit mitreißenden Songs und Tanzszenen erzählt Andrew Lippa mit seinem Musical die bestimmt verrückteste Familien- und Liebesgeschichte des Genres. Die Musical-Komödie wurde mit großem Erfolg am Broadway gespielt und hat seit 2014 auch die deutschsprachigen Bühnen erobert.

Regisseur Felix Seiler hat mit dem Theater Osnabrück ein Theatervergnügen auf die Bühne gebracht, dem „Potenzial zum Kult“ bescheinigt wird – und bei der das Leverkusener Publikum die Solisten aus der Operette „Die lustige Witwe“ einmal von einer ganz anderen Seite erleben kann. Eine echte Entdeckung für Musical-Fans und auch für ein ju-gendliches Publikum empfohlen.

Andrew Lippa, 1964 in England geboren, ist Komponist, Autor, Produzent und Sänger in New York City. Er startete seine Theaterlaufbahn in Connecticut und arbeitete an verschiedenen Theatern als musikalischer Leiter, Pianist und Arrangeur. Seit 1993 stehen seine Musicals auf den Spielplänen amerikanischer Theater, mit „The Wild Party“ feierte er seinen ersten Broadway-Erfolg und erhielt mehrere Theaterpreise. 2006 bekam er den Auftrag, die Musik und die Songtexte für das Musical „The Addams Family“ zu schreiben, was ihm unter anderem eine Nominierung für den Tony Award einbrachte. Uraufgeführt in Chicago wechselte „The Addams Family“ schnell zum Broadway und ging von da aus in den USA und internationale Tourneen.

Karten für das Musical in Leverkusen gibt es ab 27,50 Euro im Kartenbüro im Forum unter Telefon 02 14/4 06 41 13, in der Stadt-Info im City-Point unter Telefon 02 14/86 61-1 11, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie eine Stunde vor der Veranstaltung an der Tageskasse im Forum.