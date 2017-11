Anja Wittland ist für ihren 25-jährigen Einsatz als engagierte Altenpflegerin geehrt worden.

Burscheid. Sie gilt als „Anwältin der Bewohner“, weil sie sich über ihre Tätigkeit als Altenpflegerin im Luchtenberg-Richartz-Haus weit hinaus um persönliche Belange der Bewohner kümmert: Um Kontakte und den Austausch mit Krankenkassen beispielsweise, um den Besuch von Ärzten – und viel mehr. Anja Wittland ist am Samstag im Altenzentrum Auf der Schützeneich mit dem goldenen Kronenkreuz ausgezeichnet worden.

Das Kronenkreuz gilt als Dankzeichen der Diakonie. Es ist Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung für die Treue und den Einsatz im Dienste des Nächsten. Das goldene Kronenkreuz wird ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach 25-jähriger ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeit im diakonischen Bereich verliehen.

Verliehen wurde das Kronenkreuzes während eines Gottesdienstes durch Martin Sartorius, Geschäftsführer der Rheinischen Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk. Den Gottesdienst hielt Pfarrerin Katrin Friedel von der Evangelischen Kirchengemeinde. Worte des Dankes an ihre Mitarbeiterin gab es auch von Birgit Hoferichter, Leiterin der Einrichtung. Dabei kam auch zum Ausdruck, dass Anja Wittland bislang in allen Wohnbereichen des Hauses, in dem sie seit 1992 tätig ist, gearbeitet hat. Die Geehrte zeichne sich besonders dabei aus, die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Bewohner zu erkennen und zu fördern. Auch in der Ausbildung ist Anja Wittland tätig. hmn