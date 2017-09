Burscheid. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Ayyildiz Remscheid 2 haben die Fußballer des BV Burscheid II die Tabellenführung in der Kreisliga B an den SSV Bergisch Born 2 verloren. „Wir stehen jetzt vor den Wochen der Wahrheit. Nach den beiden nächsten Partien wissen wir ganz genau, wohin für uns die Reise hingehen wird“, sagt Thomas Vogel, der zusammen mit Yakup Karakus ein bislang erfolgreiches Trainergespann bildet.

Den Anfang macht die Begegnung am Sonntag (12.30 Uhr) beim Tabellenzwölften SSV Dhünn 2, ehe eine Woche später der Spitzenreiter auf den Griesberg kommt. „Wir wollen jetzt in Dhünn unbedingt gewinnen, um dann mit breiter Brust in das Topduell gehen zu können“, sagt Vogel. Aktuell sind die Burscheider um ein Tor von Platz eins getrennt. Laut Vogel dürfe man aber nicht den Fehler machen und den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, gerade zu Hause sei die Dhünner Mannschaft auf ihrem kleinen Ascheplatz gefährlich.

Davit Gurjidze hat sich in seine Heimat nach Georgien verabschiedet, Marcel Dag und Khalid Asrout weilen noch im Urlaub. Nihat Gökler muss seine Gelb-Sperre absitzen, Jan Hamanns fehlt aus beruflichen Gründen und Matthias Richtscheid ist nach einer Verletzung noch nicht wieder einsatzfähig. lh