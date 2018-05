Rhein-Berg erreicht den vierten Platz im NRW-Ranking.

Rhein.-Berg. Kreis. Hinter Münster, Düsseldorf und Bonn rangiert der Rheinisch-Bergische Kreis auf Platz 4 aller Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Zu diesem positiven Ergebnis kommt die heute veröffentlichte Deutschland-Studie des ZDF, die von der Prognos AG erstellt wurde. Das ZDF wollte wissen, wo es sich in Deutschland am besten lebt.

„Dass wir so weit vorne liegen, ist ein hervorragendes Zeugnis, auf das wir alle im Rheinisch-Bergischen Kreis stolz sein können“, freut sich CDU-Kreisvorsitzender Rainer Deppe. „Wir alle gemeinsam, Bürger, Unternehmen, Vereine, Politik und Verwaltungen haben uns diese Position mit Fleiß und Können erarbeitet. Herzlichen Dank an alle, die sich aktiv in die Entwicklung unserer Heimat einbringen. Ich meine, dieses gute Ergebnis ist für uns Ansporn, die Stärken auszubauen und an der Beseitigung der Schwächen zu arbeiten.“

Die CDU werde sich auf jeden Fall intensiv mit den Einzelergebnissen beschäftigen. Für uns stehen die Erschließung mit schnellem Internet und eine verbesserte Verkehrsanbindung ganz oben auf der Tagesordnung. Überdurchschnittlich gut schneidet der Kreis im Themenfeld Arbeit und Wohnen ab, wo der Rheinisch-Bergische Kreis Rang 30 von 401 im Deutschland-Vergleich erreicht. Auch bei Gesundheit und Sicherheit liegen wir weit vorne.

Insgesamt wurden 53 Kriterien auf Basis von objektiven, statistischen Daten von der Prognos AG ausgewertet und gewichtet. Auf den ersten Plätzen rangieren München, Heidelberg, der Kreis Starnberg und Potsdam.

deutschland-studie.zdf.de