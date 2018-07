Für die neue 15-Minuten-Regelung werden ab Montag 105 Parkscheinautomaten umgerüstet.

Köln. Am Montag beginnt das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung mit der Umrüstung von Parkscheinautomaten für das 1+5-minütige kostenfreie Parken. Die sogenannte „Brötchentaste“ wird nach Beschlüssen in den Bezirksvertretungen in den Stadtbezirken Rodenkirchen, Lindenthal, Nippes, Chorweiler, Porz, Kalk und Mülheim eingeführt. Die Bezirke Innenstadt und Ehrenfeld haben sich nicht für eine Beteiligung an diesem Angebot ausgesprochen. Die bereits vorhandene kostenfreie Parkregelung auf der Severinstraße bleibt bestehen.

Nur in stark besuchten Geschäftsstraßen

Die „Brötchentaste“ gilt ausschließlich in dafür ausgewählten, stark frequentierten Geschäftsstraßen oder in Teilbereichen der Geschäftsstraßen in den Bezirken. Also beispielsweise auf dem Höniger Weg in Rodenkirchen, der Dürener Straße in Lindenthal, der Neusser Straße in Nippes, am Haselnussweg in Chorweiler, im Zentrum von Porz, der Kalker Hauptstraße in Kalk und der Frankfurter Straße in Mülheim, um nur einige zu nennen. Bei der Auswahl wurden nur solche Straßen berücksichtigt, in denen zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent Geschäfte vorhanden sind, die Waren des täglichen oder kurzfristigen Bedarfs anbieten.

Die Umrüstung der insgesamt 105 Parkscheinautomaten wird bezirksübergreifend sukzessive vorgenommen und soll bis Ende der Sommerferien im August abgeschlossen sein. Die Automaten werden durch ein auffälliges gelbes Band im oberen Teil des Gerätes gekennzeichnet und im Bedienfeld mit einer gelben Taste ausgestattet. Nach Drücken der gelben Taste und anschließender Bestätigung mit der grünen Taste wird das kostenfreie 15-Minuten-Ticket ausgegeben.