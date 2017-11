Verbraucherzentrale berät am 4. Dezember zum Thema Energie.

Leichlingen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen bietet ab sofort im Leichlinger Rathaus einmal im Monat im Rahmen einer offenen Sprechstunde eine kostenlose Energieberatung für private Verbraucher an. Beraten kann man sich unter anderem zu den Themen energetische Verbesserungsmaßnahmen in Wohngebäuden, Möglichkeiten der Energieeinsparung bei Heizung und Warmwasserbereitung, Heizung modernisieren, Sonnenenergie sinnvoll nutzen, im Alltag Strom und Energie sparen, Fassaden bei Alt- und Neubau richtig dämmen und kostensparendes Warmwasser erzeugen.

Energieberater Michael Molitor zeigt auf, wie durch die Kombination verschiedener Maßnahmen Aufwand, Nutzen und Spareffekte optimiert werden können. Die Beratung dauert 45 Minuten. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Unterstützung der Stadt ist die Energieberatung kostenfrei.

Der nächste Termin findet am Montag, 4. Dezember, zwischen 14 und 17 Uhr auf der ersten Etage, Raum 124, im Rathaus statt. Eine Anmeldung ist im Rathaus unter Telefon 0 21 75/99 24 10 oder per Mail an energietechnik@leichlingen.de nötig.