Am 15. November kommt die Berliner Band Kadavar ins Bürgerhaus Stollwerck in der Kölner Südstadt.

Köln. Sie gelten als eine der am härtesten arbeitenden Rockbands in Europa. Mit viel Leidenschaft haben die Musiker von Kadavar ihre Karriere in Sachen Rock ‘n’ Roll aufgebaut. Am 15. November kommt das Trio von der Spree an den Rhein. Im Bürgerhaus Stollwerck wird das neue Album „Rough Times“ den Kölner Fans präsentiert. Was diese dort erwartet, verrät Schlagzeuger Christoph „Tiger“ Bartelt im Interview:

Wir hart ist die Arbeit als Rockmusiker?

Christoph Bartelt: Wir wollten schon als Kinder Musiker werden und haben eigentlich alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Es gab aber auch Punkte, an denen wir nicht mehr daran geglaubt haben, dass wir es schaffen. Aber heute kann ich sagen, es geht mir gut, wir haben viel geschafft und gehen jetzt mit dem vierten Album an den Start.

War das mehr Arbeit und mehr Spaß?

Bartelt: Anfangs war alles neu und wir haben viele Partys gefeiert. Mittlerweile ist etwas Routine eingekehrt. Wir nehmen die Dinge um die Band selbst in die Hand und das ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Trotzdem ist für mich Musik wie eine Befreiung und daher überlebenswichtig. Da fällt es mir etwas schwer, von Arbeit zu sprechen.

Wir hat sich Ihre Musik im Vergleich zu den Vorgänger Alben verändert?

Bartelt: Ich glaube Musik ist einem steten Veränderungsprozess unterworfen. Man nimmt Dinge anders wahr und kann sie auch anders ausdrücken. Wir haben von den Punk- und Rockbands der ersten Stunde gelernt und dann immer mehr zu unseren eigenständigen Sound gefunden. Wenn man sich nicht mehr weiterentwickelt und stehen bleibt, wird es schwierig. So ist auch das neue Album wieder ein Schritt nach vorne.

Wie groß ist der Erfolgsdruck nach dem dritten, erfolgreichen Album „Berlin“?

Bartelt: Gegen den Druck von außen können wir uns ganz gut zur Wehr setzen. Wir lassen ihn einfach nicht zu. Etwas anderes ist der Druck, den wir uns selbst machen. Wir müssen von der Qualität der Musik überzeugt sein, bevor wir etwas veröffentlichen können.