Am 1. Juni beginnt der Kartenvorverkauf für das diesjährige Tourkonzert der New Orleans Jazz Band of Cologne, die am 22. Oktober ab 20 Uhr gemeinsam mit der Sängerin Tricia Boutté aus New Orleans im Haus der Kunst ihr zweites Konzert geben. Im Dezember 2017 stellte sich die Band mit ihrem Weihnachtsprogramm zum ersten Mal im Haus der Kunst vor. Am 22. Oktober wollen die sieben Musiker und ihr Gast aus New Orleans typisches Südstaatenflair versprühen. Auf dem musikalischen Tourprogramm stehen neben Klassikern des traditionellen New Orleans Jazz auch bekannte Titel des Blues, Balladen und Gospelsongs. Bereits 2016 war die Band zehn Tage mit Tricia Boutté auf Tour und legt auf Wunsch vieler Veranstalter, Jazzfreunde aber auch auf Wunsch von Tricia Boutté mit der Tour 2018 nach. Tricia Boutté, die zunächst Posaunen,- Violinen,- und Klavierunterricht bekam, wechselte anschließend zum Gesang und absolvierte in New Orleans ihr Musikstudium. Heute blickt sie auf eine Vielzahl von Konzerten mit weltbekannten Künstlern zurück. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Vorbestellungen sind möglich per Mail unter reinhard@neworleansjazzband.de Die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro plus einen Euro VVK-Gebühr. Abendkasse: 21 Euro. Foto: Küpper