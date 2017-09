Kulturverein zeigt in der Demenzreihe der Stadt das Stück „Du bist meine Mutter“.

Burscheid. Das Jahr 2017 steht in Burscheid wie berichtet im Zeichen der Demenz. Das Senioren-Hilfenetzwerk der Stadt Burscheid – ein Zusammenschluss verschiedener Akteure der Altenhilfe – schließt sich der landesweiten Kampagne „Mensch auch mit Demenz“ an. Monatlich werden wechselnde Veranstaltungen organisiert, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Beteiligung der an Demenz erkrankten Menschen zu fördern.

In den vergangenen Monaten haben nicht nur viele Informationsveranstaltungen stattgefunden, sondern auch Veranstaltungen, an denen Menschen die an Demenz erkrankt sind, selber teilnehmen konnten. So fanden begleitete Wanderungen und Sportübungsstunden statt, um die Teilhabe der Erkrankten am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

In diesem Monat beteiligt sich der Kulturverein Burscheid an der Demenzreihe. Am Freitag, 29. September, präsentiert der Verein um 19.30 Uhr im Badehaus das Theaterstück „Du bist meine Mutter“. In diesem preisgekrönten Stück des Niederländischen Regisseurs und Schauspielers Joop Admiraal, in der eine Person die Rolle der Tochter und die der Mutter spielt, geht es um darum, wie sich Nähe und Distanz sowie das Erinnern und Verschwinden abwechseln. Schauspielerin Gisela Nohl (D.A.S. Theater Köln) zeigt, wie sich die Tochter in der Mutter wiedererkennt und umgekehrt.

Vom Sterben ist genauso die Rede wie von alltäglichen Sorgen

Das Stück gilt als Muss für alle, die sich mit dem Älterwerden der Angehörigen auseinandersetzen. Die Zuschauer werden hin- und hergeworfen zwischen Komik und Melancholie: vom Sterben ist genauso leichthin die Rede wie von Pudding, der Verwandtschaft und Alltagssorgen.

Restkarten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Burscheid und Hilgen sowie im Internet (siehe unten) erhältlich. Die Karten kosten im Vorverkauf 12, an der Abendkasse 10 Euro. Red

www.remscheid-live.de