Zeltlager zu Pfingsten vom 18. bis 21. Mai für Neun- bis 15-Jährige.

Burscheid. Nach einjähriger Auszeit fährt die Kolpingjugend Burscheid wieder zur Pfingstfreizeit nach Egen. „Im vergangenen Jahr konnten wir unseren Zeltplatz wegen Bauarbeiten dort nicht nutzen“, erläutert Leiterin Wiebke Harwardt. Nachdem die Anmeldungen wegen der konstanten Teilnahme über die Jahre in der Vergangenheit eher ein Selbstläufer waren, ist die Freizeit in diesem Jahr vom 18. bis 21. Mai noch nicht ausgebucht. Zudem wolle man auch Kindern eine Möglichkeit bieten, die bislang noch nicht in Wipperfürth-Egen waren. „Wir nehmen jeden mit“, sagt Wiebke Harwardt. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Wer Schwierigkeiten hat, das Geld aufzubringen, könne mit finanzieller Unterstützung rechnen. Anmeldung für Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren und weitere Informationen unter Telefon 0157/379 321 46 (Wiebke Harwardt) oder per Mail: wiebke.schweiz@gmx.de.

Geschlafen wird in geräumigen 10er Zelten neben dem Sportheim

Die Teilnehmer schlafen wie in der Vergangenheit in 10er Zelten neben der Kirche. Das Pfarrheim dort sei nun offiziell ein Sportheim, dessen Toiletten und Duschen benutzt werden könnten. Auf dem Programm stehen: Wald- und Wiesenspiele, Lagerfeuer, Lagergottesdienst, Gemeinschaft und viel mehr. „Es geht nur darum Spaß zu haben bei den Waldspielen“, sagt die Leiterin. Und den lasse man sich auch nicht von Niederschlägen oder dicken Wolken „verhageln“. “Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur ungeeignete Kleidung.” Regenjacke, alte Hosen und feste Schuhe sollten deshalb mit ins Gepäck. hmn