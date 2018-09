Ratingen. An zahlreichen Stellen auf den Autobahenen NRWs kommt es am Wochenende zu Sperrungen und Einschränkungen. Der landesbetrieb Straßen.NRW warnte vor einer erhöhten Staugefahr. Einen Überblick über Sperrungen in der Region finden Sie hier.

Zu einem besonders langen Stau ist bereits am Samstagvormittag auf der A3 vor dem Kreuz Ratingen-Ost gekommen. Ab Solingen staute sich der Verkehr laut Angaben des WDR auf mehr als zehn Kilometern. Die Verkehrszentrale von Straßen.NRW rechnete noch um 13 Uhr mit 45 Minuten Zeitverlust.

Der Grund: Es werden neue Fahrbahnmarkierungen aufgetragen, bis circa 17 Uhr ist nur ein Fahrstreifen frei. Laut der Verkehrszentrale von Straßen.NRW mussten Autofahrer gegen 12 Uhr mit einem Zeitverlust von über 60 Minuten rechnen. red