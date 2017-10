Köln. Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen einen Geldautomaten im Vorraum einer Kölner Sparkasse gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter versucht, mit einem Auto direkt bis in das Gebäude zu fahren, wie ein Polizeisprecher berichtete. Als das nicht gelang, seien sie ohne Fahrzeug in den Vorraum eingebrochen. Dort brachten sie den Automaten zur Explosion und flüchteten in einem Auto. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. In Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Monaten immer wieder Geldautomaten gesprengt worden, zuletzt etwa in Remscheid, Mettmann, Rheine, Herne und auch Köln. dpa