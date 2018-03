Update, 31.3.: Die Kriminalpolizei Köln hat ihre Fahndung nach der als vermisst gemeldeten Ärztin aus Köln eingestellt. Die zwischenzeitlich auch per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Kölnerin ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Sie war für eine Auszeit ins Ausland gefahren, habe aber ihre Verwandten und Freunde nicht informiert.

Meldung, 30.3.: Seit dem 14. März wird sie bereits vermisst: Von der 50-jährigen aus Köln fehlt jede Spur. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gibt es bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Ärztin.

Die Ärztin war nach Polizeiangaben an dem Tag, als der letzte Kontakt zu ihr bestand, krankgeschrieben und soll anschließend nicht mehr zum Dienst erschienen sein. Ihre Familie, enge Freunde und Arbeitskollegen können sich das spurlose Verschwinden der Kölnerin nicht erklären. Alle Fahndungsmaßnahmen blieben laut Polizei bislang allerdings ohne Ergebnis. Auch in der Wohnung der Vermisste fanden die Beamten keine Hinweise darauf, wo sie sich aufhalten könnte. Ihr Handy wurde in der Wohnung sichergestellt. Die Ermittler können gleichwohl auch nicht ausschließen, dass die 50-Jährige ins Ausland gefahren sein könnte. red