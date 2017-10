Leverkusen. Die seit vergangenem Freitag vermisste Marlena S. aus Leverkusen ist wieder aufgetaucht. Laut Angaben der Polizei wurde die 14-Jährige wurde am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr an einer Haltestelle in Köln-Mülheim wohlbehalten angetroffen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Hintergründe für das Fernbleiben sind noch nicht bekannt. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei jedoch nicht vor. red