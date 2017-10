Köln/Leverkusen. Die Autobahn 1 bei Köln wird von Freitagabend an (22.00 Uhr) für mehrere Tage in Richtung Koblenz gesperrt. Grund ist die Suche nach einer möglichen Fliegerbombe. Bei Bauarbeiten war acht Meter unter der Fahrbahn ein verdächtiger Gegenstand festgestellt worden, bei dem es sich um einen Blindgänger handeln könnte. Autofahrer sollten starke Nerven haben und den Bereich weiträumig umfahren.

Die Sperrung erfolgt nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW ab Freitagabend schrittweise. Ab dem frühen Samstagmorgen (04.00 Uhr) wird die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und der Anschlussstelle Köln-Niehl dann Richtung Koblenz gesperrt.

Umleitungen führen aus Richtung Norden bereits ab dem Kreuz Hilden über die A46 und dann über die A57. Aus Osten kommend sollten Verkehrsteilnehmer ab dem Kreuz Leverkusen über die A3 und A4 ausweichen. Wer kann, sollte das Auto stehenlassen und auf andere Verkehrsmittel ausweichen, empfiehlt Straßen.NRW.

Köln rechnet mit erheblichen Staus im Stadtgebiet, da viele Autofahrer auf innerstädtischen Straßen ausweichen dürften, um den Rhein zu queren. Außerdem wird ab Sonntag mit viel zusätzlichem Verkehr durch Besucher der Lebensmittel- und Getränkemesse Anuga gerechnet.

Die Vollsperrung soll bis mindestens Mittwochabend (11.10.) dauern. Erst am folgenden Wochenende könnten alle Spuren wieder freigegeben werden, teilte der Landesbetrieb mit. Sollte sich der Verdacht auf eine Weltkriegsbombe bestätigen, seien weitere Sperrungen nicht ausgeschlossen.

Probleme wird es nach Angaben der Stadt in den nächsten Tagen auch im Bahnverkehr geben, da im Hauptbahnhof Weichen erneuert werden. Zwischen dem 9. und dem 16. Oktober werde der Fernverkehr teilweise über den Bahnhof Köln/Messe Deutz beziehungsweise Bonn-Beuel als Ersatzhalt umgeleitet.

Die wichtigsten Fragen zur Sperrung im Überblick:

Worum geht es?

In Köln-Merkenich wird ein neuer Abwasserkanal unter der A1 hindurch gebaut. Bei den Arbeiten wurde im Baufeld nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg gesucht, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gibt einen Verdachtsfall für ein Kampfmittel, das in ca. acht Meter Tiefe genau unter der Fahrbahn der A1 (Fahrtrichtung Koblenz) liegt.

Was wird wann gesperrt und wie lange dauert die Sperrung?

Die A1 wird in Fahrtrichtung Koblenz ab dem Autobahnkreuz Leverkusen-West gesperrt. Dazu wird der Verkehr vor der Schrankenanlage von der A1 auf die A59 abgeleitet. Ab der Anschlussstelle Köln-Niehl kann die A1 wieder genutzt werden. Zusätzlich wird im Autobahnkreuz Leverkusen die Verbindung von der A3 aus Richtung Oberhausen kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Um die Umleitungsverkehre steuern zu können, wird nach Absprache mit der Stadt Köln ab Montagmorgen (9.10.) um 5 Uhr auch die Abfahrt Köln-Mülheim (Fahrtrichtung Frankfurt) gesperrt. In Leverkusen werden keine weiteren Autobahnanschlussstellen gesperrt, um den innerstädtischen Verkehr nicht noch zusätzlich zu behindern.