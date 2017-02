Köln. Als das Kölner Stadtarchiv am 3. März 2009 einstürzte, kamen zwei Menschen zu Tode. Die Staatswalwaltschaft Köln ermittelt gegen 94 Personen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der Baugefährdung. Die Frage: Gab es Fehler beim U-Bahn-Bau, die letztlich dazu führten, dass eine unterirdische Wand eine schadhafte Stelle hatte – ein Loch, durch das tonnenweise Erdreich in die Baustelle geschwemmt wurde, was dem benachbarten Archivgebäude den Boden wegspülte.



Im Rechtsausschuss des Landtags gab Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) am Mittwoch einen Zwischenbericht: Weil ein Sachverständigengutachten zur Unglücksursache nicht vorliege, könne es noch keine Entscheidung der Staatsanwaltschaft über ein Anklage geben. Die Zeit drängt, es droht Verjährung – wenn nämlich bis zum 2. März 2019 kein Urteil vorliegt. (PK)