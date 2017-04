Leverkusen. Bei einem SEK-Einsatz im Leverkusener Stadtteil Bürrig ist am Dienstagvormittag ein Mann festgenommen worden. Er hatte die Wohnung seiner Mutter gestürmt und diese mit Waffen bedroht.

Laut Polizeribericht war der 27-Jährige gegen11.35 Uhr an die Balkontüre, der im Hochparterre gelegenen Wohnung seiner Mutter an der Heinrich-Brüning-Straße geeilt. Hier drohte er ihr mit einem Messer und einem schusswaffenähnlichen Gegenstand.

Polizeibeamte räumten das Mehrfamilienhaus, so dass der Täter auf keine weitere Person mehr einwirken konnte. Gegen 13.25 Uhr nahmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei Köln den Angreifer am Tatort fest. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.