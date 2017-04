Großeinsatz der Polizei in Leverkusen

Leverkusen. In Leverkusen-Wiesdorf ist die Polizei am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ungefähr 50 Jugendlichen hatten sich zusammengerottet. "Die Jugendlichen könnten sich womöglich zu einer körperlichen Auseinandersetzung verabredet haben", sagte ein Polizeisprecher. Acht Personen wurden zur Feststellung der Personalien in Gewahrsam genommen.

Gegen 18.30 Uhr war einem Zeugen auf der Peenestraße in Leverlusen-Rheindorf mehrere Jugendliche aufgefallen. Eine Zivilstreife wurde daraufhin ausgesandt, die ungefähr 30 Personen mit Mundschutz und Handschuhen antraf.

Nachdem immer mehr Jugendliche zu dieser Gruppe stieß, forderten die Beamten Verstärkung an. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung Wiesdorf zum Busbahnhof auf der Heinrich-von-Stephan-Straße. Dort nahm die Polizei acht Personen zur Feststellung der Personalien mit aufs Revier.

Ein Zusammenhang zum Fußballspiel am Dienstagabend schloss die Polizei aus. Etwa 50 Beamte waren im Einsatz. Die Ermittlungen zu diesem Einsatz dauern noch an.