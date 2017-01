Route der Demonstrationen am Samstag in Köln.

Köln. Mit rund 1000 Einsatzkräften hat die Polizei in Köln eine Demonstration von knapp 100 Rechtsextremen abgesichert. Die rechtsextremistische Partei Pro NRW hatte am Samstag zu der Kundgebung in der Innenstadt eigentlich 400 Menschen erwartet. Zu der Gegendemonstration des Bündnisses «Köln gegen Rechts» kamen nach ersten Schätzungen rund 200 Teilnehmer.

Der Demonstrationszug von Pro NRW sollte am Nachmittag vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt zum Neumarkt und zurück zum Hauptbahnhof ziehen. Die Polizei beschrieb die Lage als ruhig. dpa