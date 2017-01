Köln Razzia nach Schüssen auf Kölner Café

Köln. Nach den Schüssen auf ein Café in Köln ist die Polizei am Dienstagabend zu drei Razzien ausgerückt. 120 Beamte durchsuchten eine Gaststätte und eine Bar in Köln sowie ein Vereinsheim in Leverkusen, wie die Polizei mitteilte.

Die Gebäude seien als gelegentliche Treffpunkte der Rockerszene bekannt, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Insgesamt seien etwa 59 Menschen kontrolliert worden. Festgenommen wurde niemand. In der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte mehrere Schüsse auf das Café eines 51-Jährigen abgegeben. Verletzte gab es keine. Eine Mordkommission ermittelt. dpa