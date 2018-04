Köln. Die Polizei rettete am Montag eine Entenfamilie aus der Kölner Innenstadt. Ein trockengelegter Brunnen am Kaiser-Wilhelm-Ring bildete eine Sackgasse für die Enten-Mama und ihre Kleinen.

Ein Zeuge rief gegen 19.09 Uhr bei der Polizei an und meldete lautes Geschnatter am Brunnen des Kaiser-Wilhelm-Rings. Dort entpuppte sich der Rand des trockengelegten Wasserbeckens als unüberwindbare Hürde für eine Entenfamilie, so die Beamten. Die Enten-Mama schnatterte laut um Hilfe, weil ihren Kleinen der Sprung in das vermeintliche Nass nicht gelingen wollte.

Im Enten-Marsch auf den Weg in den Mediapark.

Kaum befreit watschelte die Familie in Richtung Mediapark und legte auf ihrem Marsch für kurze Zeit den Verkehr lahm. Damit der Enten-Mama mit ihren Küken auch nichts passiert, sperrte die Polizei kurzfristig den Kaiser-Wilheilm-Ring und die Erftstraße.



Ob den Küken der Sprung ins Wasser gelingt?

Im Mediapark angekommen fand sich dann auch schnell ein gefülltes Wasserbecken, so dass die Entenfamilie nicht mehr länger auf dem trockenen sitzen musste. Dank der Einsatzkräfte konnten die Enten sicher gerettet werden. red