Die Polizei sucht nach einem 25-Jährigen. Laut Polizeiangaben könnte Lebensgefahr bestehen.

Köln. Die Polizei fahndet seit Mittwochmorgen nach dem 25 Jahre alten Maximilian S. aus Bergisch Gladbach-Heidkamp. "Aufgrund der Gesamtumstände muss von einer konkreten Lebensgefahr für den jungen Mann ausgegangen werden", teilt die Polizei in Köln mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten verließ der junge Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sein Haus auf der Bensberger Straße. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um kurz nach 6 Uhr im Bereich Köln-Thielenbruch und am Vormittag im Bereich des "Japanischen Gartens" in Leverkusen aufgehalten hat.

Maximilian S. ist circa 180 Meter groß und schlank. Er trägt vermutlich eine blaue Jeans und ein olivfarbenes T-Shirt mit einem "Simpsons"- Aufdruck. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Hinweise werden unter dem Notruf 110 oder bei der Polizei Rheinisch- Bergischer Kreis unter der Rufnummer 02202-2050 entgegengenommen. red