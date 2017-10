Köln. Nach dem Messerangriff auf einen 36 Jahre alten Mann in einem Kiosk in Köln ermittelt die Mordkommission weiter zu den Hintergründen der Tat. Am Mittwochmorgen gab es zu dem Angriff im Stadtteil Zollstock zunächst keine neuen Erkenntnisse, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 36-Jährige war am Dienstagnachmittag von einem 26 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Er musste notoperiert werden. Zum Gesundheitszustand des Opfers konnte die Polizei am Mittwoch keine Angaben machen. Der Tatverdächtige war nach dem Angriff in der Nähe des Tatorts festgenommen worden.