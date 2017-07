Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in einem Fall versuchten Mordes: Ein Unbekannter hat am Montag eine 18-Jährige vor eine Stadtbahn in Köln gestoßen.

Köln. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in einem Fall versuchten Mordes. Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend eine Frau vor eine Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe gestoßen. Die 18-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Mann ist flüchtig. Ein Mordkommission wurde eingerichtet.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte die aus den USA stammende Touristin zusammen mit ihrer Cousine gegen 22.30 Uhr auf dem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Dom/Hauptbahnhof gewartet. Als die Bahn der Linie 5 in Richtung Ossendorf einfuhr, stand der Unbekannte von einer Sitzbank auf und stieß die 18-Jährige unvermittelt von hinten in Richtung Gleisbett. Die Frau fiel kurz vor der Bahnsteigkante hin. Einen vorangegangenen Kontakt der beiden soll es nicht gegeben haben.

Sowohl der Angreifer als auch die Gestürzte stiegen anschließend in die Bahn der Linie 5 ein. Die Frau und ihre Cousine stiegen an der Haltestelle Friesenplatz aus und meldeten den Vorfall einem Streifenteam. Der Mann blieb in der Bahn sitzen.

Beschreibung: zirka 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze dunkle Haare, schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift, grauer Pullover. Hinweise erbeten unter Telefon 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (Red)